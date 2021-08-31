Во вторник, 31 августа, стартовала третья стадия Кубка Украины 2021/22. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Украины 2021/22, 3-й предварительный этап

Эпицентр – Нива Тернополь – 1:0

Гол: Барбоса, 28

Балканы – ВПК-Агро – 1:3

Голы: Приёмов, 90+4 – Будняк, 47, Кулиш, 90+4, Де Паула, 100

Буковина – Прикарпатье – 1:1 (по пен. – 2:4)

Голы: Салбак, 59 – Цюцюра, 33

Никополь – Таврия-Симферополь – 0:3

Голы: Ковалев, 12, 47, Белоконь, 83

Чернигов – Альянс – 1:5

Голы: Порохня, 86 – Карноза, 14, Шмигельский, 34, Агапов, 82, Загинайлов, 89 (пен), Поднебенный, 90+4

МФК Металлург – Горняк-Спорт – 2:3

Голы: Могильный, 18, 29 – Ямпиль, 32 (пен), Яворский, 34, 51

Карпаты Львов – Волынь – 2:3

Гол: Кожанов, 90+4 (пен), Галенков, 111 – Сасовский, 56, Ляшенко, 94, Кузнечиков, 107

ЛНЗ – Олимпик – 2:1

Голы: Сторчоус, 74, Галенко, 90 – Белый, 62

Оболонь – Полесье – 1:0

Гол: Щебетун, 65

Игровой день начался с сенсации – второлиговый Эпицентр минимально обыграл Ниву из Тернополя, которая выступает в Первой лиге. Интересно, что во втором сезоне подряд Эпицентр выбивает Ниву из Кубка.

Таврия-Симферополь и Альянс на выезде разгромили Никополь и Чернигов соответственно. Обе команды уверенно шагают в 1/16 финала. Горняк-Спорт в Запорожье перестрелял местный Металлург, ВПК-Агро только в экстра-тайме оказался сильнее Балкан, а Буковина с Прикарпатьем дотянули до серии пенальти. Точнее били ивано-франковцы – 4:2.

Волынь может получить финансирование из России – миллиардер из страны-агрессора хочет приобрести 50% акций луцкого клуба

Центральный матч этой стадии состоялся в дождливом Львове, где местные Карпаты принимали Волынь – бывшую команду Андрея Тлумака. Именно гости открыли счет на старте второго тайма после углового – Сасовский головой поразил ворота львовян. Карпаты отыгрались уже в компенсированное время благодаря пенальти, который реализовал Денис Кожанов. Но уже в начале экстра-тайма Ляшенко красивым ударом в дальний угол снова вывел Волынь вперед, а через несколько хвидин Кузнечикова пробил со штрафного поразил ворота Силецкого, хотя до ворот было ментрив 35. Не слишком удачно сыграл кипер Карпат. Отыграться подопечные Тлумака уже не смогли, хотя и сократили отставание благодаря голу Галенкова. Отыграться подопечные Тлумака уже не смогли. Карпаты завершили поход за Кубком Украины на третьей для себя стадии.

Олимпик забил первым в ворота черкасского ЛНЗ, но хозяева ответили двумя голами и прошли дальше. Победный мяч команда Второй лиги провела на 90-й минуте поединка. Вышла дальше и киевская Оболонь, которой хватило одного мяча для победы над Полесьем.

Еще два матча этой стадии турнира (Скорук – Металлист і Николаев – Волчанск) будут сыграны 1 сентября. С 1/16 финала борьбу за Кубок Украины начнут 11 клубов УПЛ. Базовая дата матчей – 22 сентября.

"Позаду чули шалений крик Лужного "Уб’ю!": син священика став капітаном Волині, 26 років на заводі, його хотіло Динамо