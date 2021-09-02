Вже у вересні відбудеться черговий раунд змагань Кубка України – відомі учасники.

Жеребкування пар 1/16 фіналу Кубка України відбудеться 3 вересня, початок об 11:00, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У наступному раунді вже змагатимуться представники УПЛ, а в 1/8 до них приєднаються ще Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла.

Прем'єр-лігу представлятимуть: Десна, СК Дніпро-1, Львів, Олександрія, Рух, Маріуполь, Інгулець, Минай, Верес, Чорноморець, Металіст 1925. З Першої ліги до жеребкування потрапили: Металіст, Оболонь, Волинь, Прикарпаття, Альянс, ВПК-Агро, Гірник-Спорт. Друга ліга делегувала своїх представників: Миколаїв, ЛНЗ, Епіцентр, Таврія.

Базова дата проведення поєдинків 1/16 фіналу КУ – 22 вересня.

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