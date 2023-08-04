Кубок Украины: результаты жеребьевки 3-го предварительного этапа – обидчики Маркевича и другие узнали соперников
В пятницу, 4 августа, состоялась третья жеребьевка Кубка Украины 2023/24. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины 2023/24 стартовала в 13:00 в Доме футбола. На этой стадии турнира сыграют 16 команд, которые выиграли свои матчи на втором предварительном этапе.
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Это 9 клубов Первой лиги, 6 представителей Второй лиги и любительский Николаев из Львовской области. Представители УПЛ в борьбу пока не вступают.
Команды были распределены на три группы по региональному принципу по просьбе клубов и в соответствии с решением Дирекции по проведению Кубка Украины.
Результаты жеребьевки Кубка Украины 4 августа 2023
Группа А
Скала 1911 – Нива Тернополь
Николаев – Агробизнес
Прикарпатье – Эпицентр.
Группа B
Звягель – ЮКСА
Локомотив – Левый Берег
Кудровка – ФСК Мариуполь.
Группа С
Ингулец – Виктория
Тростянец – Горняк-Спорт.
Базовый день матчей третьего предварительного этапа Кубка Украины – 15 августа.
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