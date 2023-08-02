Кубок Украины: хет-трик Ингульца, Металлист вылетел, сказка любителей продолжается и первое техническое поражение
Программа второго предварительного этапа Кубка Украины 2023/24 оказалась очень насыщенной.
Кубок Украины, 1/64 финала
Горняк-Спорт – СК Полтава – 1:0 в дополнительное время
Гол: Молько, 110
Нива В – Агробизнес – 0:1 в д.ч.
Гол: Толочко, 104 (пен.)
Скала 1911 – Хуст – 5:2
Голы: Аверьянов, 2, 47, Мазур, 22, 85, Пастух, 36 – В. Луцив, 57, П. Луцив, 90+2
ЮКСА – Нива Бузова – 1:1, 4:3 в серии пенальти
Голы: Кос, 59 – Паламарь, 84 (пен.)
Ингулец – МФК Металлург – 4:3
Голы: Квасов, 9, 30, 69, Резепов, 31 – Толок, 41, Куралех, 45, Галата, 80
Металлист – Эпицентр – 1:2
Голы: Тепляков, 58 – Беженар, 49, 71
Подолье – Нива Т – 0:0, 2:3 в п.п.
ФК Николаев – Буковина – 1:0
Гол: Цюпка, 52
Удаление: Червинский, 54 (Б)
Кудривка – Кремень – 3:0
Голы: Кулик, 16, 62, Коваль, 88
Тростянец – Реал Фарма – 3:0 (техническая победа)
Сразу 4 матча затянулись более чем на 90 минут. Агробизнес и Горняк-Спорт дожимали соперников в дополнительное время, а серии пенальти по-разному завершились для Нив. Бузова уступила ЮКСА, а Тернополь лучше сыграл в футбольную лотерею, чем Подолье.
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Ингулец с хет-триком Ярослава Квасова перестрелял МФК Металлург. Другому неудачнику прошлого сезона УПЛ пришлось прощаться с Кубком. Металлист 4 дня назад проиграл Эпицентру в стартовом туре Первой лиги, а теперь и в Кубке.
Продолжается сказка единственных дошедших до этой стадии любителей. Николаев из Львовской области минимально одолел перволиговую Буковину. Кудривка не оставила мокрого места от Кременя, а Скала 1911 – от Хуста.
Не обошлось и без кабинетных побед. Одесская Реал Фарма заранее сообщила, что не собирается преодолевать около 1000 км на поединок с Тростянцем. Команда из Сумской области проходит без борьбы. Базовый день для следующей стадии – 15 августа.
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