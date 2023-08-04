У п'ятницю, 4 серпня, відбулося третє жеребкування Кубка України 2023/24. Результати – у цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування третього попереднього етапу Кубка України 2023/24 стартувало о 13:00 в Будинку футболу. На цій стадії турніру зіграють 16 команд, які виграли свої матчі на другому попередньому етапі.

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Це 9 клубів Першої ліги, 6 представників Другої ліги та аматорський Миколаїв із Львівської області. Представники УПЛ у боротьбу поки що не вступають.

Команди були розподілені на три групи за регіональним принципом на прохання клубів та відповідно до рішення Дирекції з проведення Кубка України.

Результати жеребкування Кубка України 4 серпня 2023

Група А

Скала 1911 – Нива Тернопіль

Миколаїв – Агробізнес

Прикарпаття – Епіцентр.

Група B

Звягель – ЮКСА

Локомотив – Лівий Берег

Кудрівка – ФСК Маріуполь.

Група С

Інгулець – Вікторія

Тростянець – Гірник-Спорт.

Базовий день матчів третього попереднього етапу Кубка України – 15 серпня.

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