Кубок України: результати жеребкування 3-го попереднього етапу – кривдники Маркевича та інші дізналися суперників
У п'ятницю, 4 серпня, відбулося третє жеребкування Кубка України 2023/24. Результати – у цій новині на "Футбол 24".
Жеребкування третього попереднього етапу Кубка України 2023/24 стартувало о 13:00 в Будинку футболу. На цій стадії турніру зіграють 16 команд, які виграли свої матчі на другому попередньому етапі.
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Це 9 клубів Першої ліги, 6 представників Другої ліги та аматорський Миколаїв із Львівської області. Представники УПЛ у боротьбу поки що не вступають.
Команди були розподілені на три групи за регіональним принципом на прохання клубів та відповідно до рішення Дирекції з проведення Кубка України.
Результати жеребкування Кубка України 4 серпня 2023
Група А
Скала 1911 – Нива Тернопіль
Миколаїв – Агробізнес
Прикарпаття – Епіцентр.
Група B
Звягель – ЮКСА
Локомотив – Лівий Берег
Кудрівка – ФСК Маріуполь.
Група С
Інгулець – Вікторія
Тростянець – Гірник-Спорт.
Базовий день матчів третього попереднього етапу Кубка України – 15 серпня.
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