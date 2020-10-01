Кубок Украины: матч ВПК-Агро – Олимпик отменен из-за COVID-19 – дальнейшая судьба поединка неизвестна
14:19 - Читати українською
Поединок 1/16 финала Кубка Украины ВПК-Агро – Олимпик не произойдет в запланированную дату.
Матч отменен
Причиной стало массовое заражение короанвирусом в лагере ВПК-Агро, сообщает официальный сайт Олимпика.
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Дальнейшая судьба поединка будет решена на очередном заседании КДК УАФ. Олимпик уже определился с планами – вместо игры команда проведет тренировку в Днепре, после чего вернется в Киев.
К слову, Олимпик набрал 6 очков в текущем сезоне УПЛ и расположился на 8 месте турнирной таблицы, тогда как ВПК-Агро с 4 пунктами расположился на 9 позиции.
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