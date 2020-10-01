Кубок України: матч ВПК-Агро – Олімпік скасований через COVID-19 – подальша доля поєдинку невідома
14:19 - Читать на русском
Поєдинок 1/16 фіналу Кубка України ВПК-Агро – Олімпік не відбудеться у заплановану дату.
Матч скасовано
Причиною стало масове зараження короанвірусом у таборі ВПК-Агро, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.
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Подальша доля поєдинку буде вирішена на черговому засіданні КДК УАФ. Олімпік вже визначився із планами – замість гри команда проведе тренування у Дніпрі, після чого повернеться до Києва.
До слова, Олімпік набрав 6 очок у поточному сезоні УПЛ та розташувався на 8 місці турнірної таблиці, тоді як ВПК-Агро з 4 пунктами розташувався на 9 позиції.
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