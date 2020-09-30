Матч 1/16 Кубка Украины между Ворсклой и Львовом (2:0) запомнился не только голами.

Голкипер львовян Орест Костик доигрывал поединок без игрового номера на свитере.

Жерсон Родригес получил вызов в сборную Люксембурга – в заявке еще один представитель УПЛ

Во время матча начался ливень, и амуниция 21-летнего игрока не "выдержала". Сначала она оторвалась частично, а затем сам Костык избавился от номера. Главный арбитр встречи Максим Козыряцкий не обратил внимания на этот момент, который формально является нарушением правил.

Добавим, что Львов потерпел поражение 0:2 и завершил свои выступления в Кубке Украины.

Кубок Украины, 1/16 финала: Ворскла выбила Львов, Рух не устоял против Десны, Александрия разгромила Ингулец

Фото: Денис Руденко (Footboom)