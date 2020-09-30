На стадии 1/16 финала борьбу за Кубкок Украины начинают 11 представителей УПЛ. Результаты поединков – в этой новости на "Футбол 24".

Только призеры прошлого чемпионата Украины – Шахтер, Динамо и Заря – пропускают стадию 1/16 финала. Остальные 11 представителей элиты уже начинают борьбу за трофей. Противостояние на этой стадии Кубка Украины состоят из одной встречи. "Футбол 24" отслеживает результаты игрового дня онлайн в этой новости.

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Программу открывал дождливый матч в Горишних Плавнях, где местный Горняк-Спорт принимал СК Днепр-1. Гости уже на 16-й минуте открыли счет благодаря Довбику, который реализовал выход один на один с голкипером. Позже команды обменялись голами после угловых. На 38-й гол организовали динамовцы, арендованные дняпрянамы, – Дубинчак заработал пенальти, удар Булецы отразил голкипер, но Сергей первым успел на добивание. Еще до перерыва хозяева тоже получили шанс забить с отметки, и Суханов четко исполнил приговор. После перерыва голкипер СК Днепр-1 помог Горняку сравнить – вратарь очень неудачно выбил мяч, а Герасимец такой небрежности не простил.

На последней компенсированной минуте Горняк-Спорт заработал пенальти, но Сарнавский сумел отразить удар Суханова и перевел игру в овертайм. Героем дополнительного времени стал Артем Довбик, забив два гола. Таким образом СК Днепр-1 завоевал путевку в 1/8 финала, а Игор Йовичевич одержал первую победу во главе днепровской команды.

Мариуполь и Минай одержали похоже победы над менее статусными оппонентами. Команда Василия Кобина не без проблем обыграла перволиговое Полесье из Житомира. А вот азовцы вообще долгое время уступали Виктории. Любительский коллектив до 69-й минуты держал в напряжении представителя УПЛ, но класс Мариуполя дал про себя знать, подопечные Остапа Маркевича сумели забить трижды.

Кубок Украины, 1/16 финала

Горняк-Спорт – Днепр-1 – 3:5

Голы: Карась, 25, Суханов, 43 (п), Герасимец, 51 – Довбик, 16, 98, 110, Батагов, 23, Булеца, 39

Нереализованный пенальти: Суханов, 90+4

Виктория – Мариуполь – 1:3

Голы: Касьянов, 16 – Топалов, 69, Чоботенко, 82, Петерман, 90+1

Полесье – Минай – 1:2

Голы: Прокопчук, 45+2 – Шевченко, 5 (авт), Сакив, 58

Верес – Николаев – начало в 15:00

Кривбасс – Нива – начало в 16:00

Эпицентр – Агробизнес – начало в 16:00

Ворскла – Львов – начало в 17:00

Десна – Рух – начало в 17:00

Прикарпатье – Колос – начало в 17:00

Александрия – Ингулец – начало в 18:30

ВПК-Агро – Олимпик – начало 1 октября в 18:30