Кубок України, 1/64 фіналу

Гірник-Спорт – СК Полтава – 1:0 у додатковий час

Гол: Молько, 110

Нива В – Агробізнес – 0:1 у д.ч.

Гол: Толочко, 104 (пен.)

Скала 1911 – Хуст – 5:2

Голи: Авер'янов, 2, 47, Мазур, 22, 85, Пастух, 36 – В. Луців, 57, П. Луців, 90+2

ЮКСА – Нива Бузова – 1:1, 4:3 в серії пенальті

Голи: Кос, 59 – Паламар, 84 (пен.)

Інгулець – МФК Металург – 4:3

Голи: Квасов, 9, 30, 69, Резепов, 31 – Толок, 41, Куралех, 45, Галата, 80

Металіст – Епіцентр – 1:2

Голи: Тепляков, 58 – Беженар, 49, 71

Поділля – Нива Т – 0:0, 2:3 в с.п.

ФК Миколаїв – Буковина – 1:0

Гол: Цюпка, 52

Вилучення: Червінський, 54 (Б)

Кудрівка – Кремінь – 3:0

Голи: Кулик, 16, 62, Коваль, 88

Тростянець – Реал Фарма – 3:0 (технічна перемога)

Відразу 4 матчі затягнулися на понад 90 хвилин. Агробізнес і Гірник-Спорт дотискали суперників у додатковий час, а серії пенальті по-різному завершилися для Нив. Бузова поступилася ЮКСА, натомість Тернопіль краще зіграв у футбольну лотерею за Поділля.

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Інгулець з хет-триком Ярослава Квасова перестріляв МФК Металург. Іншому невдасі минулого сезону УПЛ довелося прощатися з Кубком. Металіст 4 дні тому програв Епіцентру в стартовому турі Першої ліги, а тепер і в Кубку.

Триває казка єдиних аматорів, які дійшли до цієї стадії. Миколаїв з Львівської області мінімально здолав першолігову Буковину. Кудрівка не залишила мокрого місця від Кременя, а Скала 1911 – від Хуста.

Не обійшлося і без кабінетних перемог. Одеська Реал Фарма заздалегідь повідомила, що не збирається долати близько 1000 км на поєдинок з Тростянцем. Команда зі Сумської області проходить далі без боротьби. Базовий день для наступної стадії – 15 серпня.

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