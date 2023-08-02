Кубок України: хет-трик Інгульця, Металіст вилетів, казка аматорів триває і перша технічна поразка
Програма другого попереднього етапу Кубка України 2023/24 виявилася дуже насиченою.
Кубок України, 1/64 фіналу
Гірник-Спорт – СК Полтава – 1:0 у додатковий час
Гол: Молько, 110
Нива В – Агробізнес – 0:1 у д.ч.
Гол: Толочко, 104 (пен.)
Скала 1911 – Хуст – 5:2
Голи: Авер'янов, 2, 47, Мазур, 22, 85, Пастух, 36 – В. Луців, 57, П. Луців, 90+2
ЮКСА – Нива Бузова – 1:1, 4:3 в серії пенальті
Голи: Кос, 59 – Паламар, 84 (пен.)
Інгулець – МФК Металург – 4:3
Голи: Квасов, 9, 30, 69, Резепов, 31 – Толок, 41, Куралех, 45, Галата, 80
Металіст – Епіцентр – 1:2
Голи: Тепляков, 58 – Беженар, 49, 71
Поділля – Нива Т – 0:0, 2:3 в с.п.
ФК Миколаїв – Буковина – 1:0
Гол: Цюпка, 52
Вилучення: Червінський, 54 (Б)
Кудрівка – Кремінь – 3:0
Голи: Кулик, 16, 62, Коваль, 88
Тростянець – Реал Фарма – 3:0 (технічна перемога)
Відразу 4 матчі затягнулися на понад 90 хвилин. Агробізнес і Гірник-Спорт дотискали суперників у додатковий час, а серії пенальті по-різному завершилися для Нив. Бузова поступилася ЮКСА, натомість Тернопіль краще зіграв у футбольну лотерею за Поділля.
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Інгулець з хет-триком Ярослава Квасова перестріляв МФК Металург. Іншому невдасі минулого сезону УПЛ довелося прощатися з Кубком. Металіст 4 дні тому програв Епіцентру в стартовому турі Першої ліги, а тепер і в Кубку.
Триває казка єдиних аматорів, які дійшли до цієї стадії. Миколаїв з Львівської області мінімально здолав першолігову Буковину. Кудрівка не залишила мокрого місця від Кременя, а Скала 1911 – від Хуста.
Не обійшлося і без кабінетних перемог. Одеська Реал Фарма заздалегідь повідомила, що не збирається долати близько 1000 км на поєдинок з Тростянцем. Команда зі Сумської області проходить далі без боротьби. Базовий день для наступної стадії – 15 серпня.
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