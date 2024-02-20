Финальный поединок за Кубок Украины 2023/24 состоится 15-го мая на стадионе Авангард в Ровно, сообщает официальный сайт УАФ.

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Стадион Авангард в Ровно вмещает чуть более 12 000 зрителей. Арена впервые будет принимать решающий матч за Кубок Украины. До этого подобные поединки проходили в восьми городах Украины: Киеве (НСК Олимпийский, 18 раз), Харькове (стадион Металлист, 5 раз), Днепре (стадион Днепр-Арена, 2 раза), Сумах (стадион Юбилейный), Полтаве (стадион Ворскла им. А. Бутовского), Львове (стадион Арена Львов), Запорожье (стадион Славутич-Арена) и Тернополе (Городской стадион им. Романа Шухевича).

Напомним, что в полуфиналах Кубка Украины 2023/24, согласно слепому жребию, Шахтер встретится с Черноморцем, а Полесье – с Ворсклой. Базовая дата матчей – 3 апреля.

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