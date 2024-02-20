Фінальний поєдинок за Кубок України 2023/24 відбудеться 15-го травня на стадіоні Авангард в Рівному, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Стадіон Авангард у Рівному вміщує трохи понад 12 000 глядачів. Арена уперше прийматиме вирішальний матч за Кубок України. До цього подібні поєдинки проходили у восьми містах України: Києві (НСК Олімпійський, 18 разів), Харкові (стадіон Металіст, 5 разів), Дніпрі (стадіон Дніпро-Арена, 2 рази), Сумах (стадіон Ювілейний), Полтаві (стадіон Ворскла ім. О. Бутовського), Львові (стадіон Арена Львів), Запоріжжі (стадіон Славутич-Арена) та Тернополі (Міський стадіон ім. Романа Шухевича).

Нагадаємо, що у півфіналах Кубка України 2023/24, згідно зі сліпим жеребом, Шахтар зустрінеться з Чорноморцем, а Полісся – з Ворсклою. Базова дата матчів – 3 квітня.

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