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Кубок Украины: определились все участники 1/4 финала турнира

22:05 580 Читати українською
Кубок Украины: определились все участники 1/4 финала турнира
Динамо – Шахтер / Фото Футбол 24

Состоялись все поединки 1/8 финала Кубка Украины, по итогам которых стали известны 8 команд, которые будут играть в четвертьфинале.

В четвертьфинале Кубка Украины сыграют: Мариуполь, Десна, Минай, Ингулец, Ворскла, Альянс, Александрия и Динамо.

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Команды будут разделены на пары жеребьевкой, которая состоится в ближайшее время (дата пока неизвестна).

Базовой датой проведения четвертьфинальных матчей назначено 4 марта.

Напомним, действующим победителем турнира является донецкий Шахтер, который не прошел в 1/4 финала, уступив Динамо (1:2).

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22:06
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Шахтер Шахтер Ингулец Ингулец Минай Минай Альянс Альянс Ворскла Ворскла Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Десна Десна
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