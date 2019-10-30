Кубок Украины: определились все участники 1/4 финала турнира

Состоялись все поединки 1/8 финала Кубка Украины, по итогам которых стали известны 8 команд, которые будут играть в четвертьфинале.

В четвертьфинале Кубка Украины сыграют: Мариуполь, Десна, Минай, Ингулец, Ворскла, Альянс, Александрия и Динамо.

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Команды будут разделены на пары жеребьевкой, которая состоится в ближайшее время (дата пока неизвестна).

Базовой датой проведения четвертьфинальных матчей назначено 4 марта.

Напомним, действующим победителем турнира является донецкий Шахтер, который не прошел в 1/4 финала, уступив Динамо (1:2).

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