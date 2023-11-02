Кубок Польши, 1/16 финала

Лодзь – Ракув – 0:2 (в доп. время)

Голы: Кочергин, 109, Ледерман, 120

Краковия – Заглембе – 1:0

Гол: Смиглевски, 85

Действующему чемпиону Польши и финалисту Кубка страны Ракуву понадобилось дополнительное время, чтобы дожать на выезде Лодзь. Главным героем овертайма стал украинский легионер Владислав Кочергин – он записал в свой актив гол и голевую передачу. Этому предшествовало удаление форварда Лодзя Янчуковича на 100-й минуте – второе предупреждение игрок хозяев получил за симуляцию и за то, что выпрашивал пенальти. Свою желтую карточку в этой встрече на 117-й минуте заработал и сам Кочергин.

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В параллельном матче Заглембе Сергея Булецы уступил на выезде Краковии (0:1). Героем этой встречи стал 18-летний дебютант Кацпер Смиглевски. Перед выходом на замену на 72-й минуте юноша получил дозу уверенности – его наставник Яцек Зелински сказал ему: "Ты сейчас выйдешь, забьёшь, и на этот раз VAR твой гол уже не отнимет". Булеца тоже вышел на замену – на 77-й минуте Сергей заменил Полетановича. Но забить украинцу не удалось.

Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Польши состоится 10 ноября. Что интересно, в воскресенье, 5-го ноября Ракув встретится с Заглембе в рамках 14-го тура чемпионата Польши.