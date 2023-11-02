Кубок Польщі, 1/16 фіналу

Лодзь – Ракув – 0:2 (у дод. час)

Голи: Кочергін, 109, Ледерман, 120

Краковія – Заглембе – 1:0

Гол: Сміглевскі, 85

Чинному чемпіону Польщі та фіналісту Кубка країни Ракуву знадобився додатковий час, щоб дотиснути на виїзді Лодзь. Головним героєм овертайму став український легіонер Владислав Кочергін – він записав до свого активу гол і гольову передачу. Цьому передувало вилучення форварда Лодзя Янчуковіча на 100-й хвилині – друге попередження гравець господарів отримав за симуляцію і за те, що випрошував пенальті. Свою жовту картку в цій зустрічі на 117-й хвилині заробив і сам Кочергін.

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У паралельному матчі Заглембе Сергія Булеци поступився на виїзді Краковії (0:1). Героєм цієї зустрічі став 18-річний дебютант Кацпер Сміглевскі. Перед виходом на заміну на 72-й хвилині юнак отримав дозу впевненості – його наставник Яцек Зелінські сказав йому: "Ти зараз вийдеш, заб'єш, і цього разу VAR твій гол уже не забере". Булеца теж вийшов на заміну – на 77-й хвилині Сергій замінив Полетановіча. Проте забити українцеві не вдалося.

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Польщі відбудеться 10 листопада. Що цікаво, у неділю, 5-го листопада Ракув зустрінеться із Заглембе в рамках 14-го туру чемпіонату Польщі.