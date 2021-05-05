Кубок Италии получит радикальные изменения – ряд команд окажется за бортом турнира
22:27 - Читати українською
Похоже, в Италии все же вдохновились идеей Суперлиги и решили ее частично применить к кубковым матчам.
Со следующего сезона Кубка Италии в турнире не смогут участвовать представители Серий С и D, сообщает Calcio e Finanza.
Аталанта – Ювентус: Малиновский и компания смогут насладиться поддержкой фанатов в финале Кубка Италии
В новом розыгрыше Кубка Италии, который стартует 15 августа, сыграют 40 команд из двух самых элитных итальянских дивизионов. Напомним, судьбу нынешнего трофея между собой разыграют Аталанта и Ювентус 19 мая.
Действующим триумфатором Кубка Италии является Наполи.
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