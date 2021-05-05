Схоже, в Італії все ж надихнулись ідеєю Суперліги і вирішили її частково застосувати до кубкових матчів.

З наступного сезону Кубка Італії у турнірі не зможуть брати участь представники Серій С та D, повідомляє Calcio e Finanza.

Аталанта – Ювентус: Маліновський і компанія зможуть насолодитися підтримкою фанатів у фіналі Кубка Італії

У новому розіграші Кубка Італії, який стартуватиме 15 серпня, зіграють 40 команд з двох найвищих італійських дивізіонів. Нагадаємо, долю цьогорічного трофею між собою розіграють Аталанта та Ювентус 19 травня.

Чинним тріумфатором Кубка Італії є Наполі.

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