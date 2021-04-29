Финал Кубка Италии между Ювентусом и Аталантой пройдет при поддержке зрителей.

Министерство здравоохранения Италии предоставило разрешение для проведения спортивных мероприятий с болельщиками, информирует Football Italia.

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В этот перечень вошел и финал Кубка Италии между Аталантой и Ювентусом, который запланирован на 19 мая. Матч состоится на стадионе Сассуоло. Откроют 20% мест от общей вместимости трибун (23717).

Добавим, что в предыдущем финале Кубка Италии Ювентус минимально уступил Наполи.

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