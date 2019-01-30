Кубок Италии: Фиорентина уничтожила Рому, забив 7 голов

Фиорентина принимала Рому в 1/4 финала Кубка Италии. "Фиалки" одержали победу со счетом 7:1.

Кубок Италии, 1/4 финала

Фиорентина – Рома – 7:1

Голы: Кьеза, 7, 18, 74, Муриель, 33, Бенасси, 66, Симеоне, 79, 89 – Коларов, 28

Удаление: Джеко, 72 (Рома)

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Фиорентина принимала Рому в 1/4 финала Кубка Италии. "Фиалки" начали матч активнее и уже на 7-ой минуте благодаря стараниям Федерико Кьезы вышли вперед, а еще через 11 минут 21-летний итальянец оформил дубль. Рома усилиями Коларова отыграла 1 гол, но до перерыва счет уже был 3:1 в пользу Фиорентины.

После перерыва позор "волков" не завершился. На 66-ой минуте счет стал 4:1. А еще через 5 минут удаление получил Эдин Джеко, который появился на поле после перерыва. В большинстве Фиорентина забила еще трижды, в частности Джованни Симеоне оформил дубль.

В итоге победа "фиалок" со счетом 7:1. Подопечные Пиоли проходят в полуфинал Кубка Италии, а Рома позорно покидает турнир.