Валенсия сделала фантастический камбэк в матче Кубка Испании против Хетафе и вышла в полуфинал турнира

Состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании Валенсия – Хетафе.
Кубок Испании, 1/4 финала, ответный матч
Валенсия – Хетафе – 3:1 (0:1)
Голы: Родриго, 61, 90+2, 90+3 – Молина, 1
Удаление: Джене, 74 (Х)
Барселона – Севилья: прогноз на матч Кубка Испании
Уступив в первом матче 0:1, Валенсии нужно было побеждать в этом поединке, но игроки Хетафе были другого мнения. Гости уже на первой минуте шокировали голом хозяев.
Лишь после перерыва Родриго сумел сравнять счет. После 74-й минуты Валенсия находилась в большинстве, однако с приближением финального свистка надежды хозяев таяли, поскольку им нужно было забивать еще минимум 2 мяча.
За дело взялся Родриго, и уже в добавленное время дважды поразил ворота соперника. Хет-трик испанца подарил "летучим мышам" путевку в полуфинал.