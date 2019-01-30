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Валенсия сделала фантастический камбэк в матче Кубка Испании против Хетафе и вышла в полуфинал турнира

30 января 00:37 226 Читати українською
Валенсия сделала фантастический камбэк в матче Кубка Испании против Хетафе и вышла в полуфинал турнира
Валенсия – Хетафе / Фото ФК Валенсия

Состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании Валенсия – Хетафе.

Кубок Испании, 1/4 финала, ответный матч

Валенсия – Хетафе – 3:1 (0:1)

Голы: Родриго, 61, 90+2, 90+3 – Молина, 1

Удаление: Джене, 74 (Х)

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Уступив в первом матче 0:1, Валенсии нужно было побеждать в этом поединке, но игроки Хетафе были другого мнения. Гости уже на первой минуте шокировали голом хозяев.

Лишь после перерыва Родриго сумел сравнять счет. После 74-й минуты Валенсия находилась в большинстве, однако с приближением финального свистка надежды хозяев таяли, поскольку им нужно было забивать еще минимум 2 мяча.

За дело взялся Родриго, и уже в добавленное время дважды поразил ворота соперника. Хет-трик испанца подарил "летучим мышам" путевку в полуфинал.

Кубок Испании1/4 финала, ответные матчи

Валенсия - Хетафе: Вторник 29 января 2019

Валенсия
Матч окончен
3 : 1
Хетафе
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Теги
Испания Кубок Испании 2018/19 Хетафе Хетафе Валенсия Валенсия Валенсия - Хетафе Морено Родриго Морено Родриго Кубок Испании
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