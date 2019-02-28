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Кубок Италии: Фиорентина спасла ничью в голевой перестрелке с Аталантой

00:30 12 Читати українською
Кубок Италии: Фиорентина спасла ничью в голевой перестрелке с Аталантой
Фиорентина – Аталанта / Фото ФК Фиорентина

Состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Италии между Фиорентиной и Аталантой.

Кубок Италии, 1/2 финала (1-й матч)

Фиорентина – Аталанта – 3:3

Голы: Кьеза, 33, Бенасси, 36, Муриель, 79 – Гомес, 16 Палашич, 18, де Рон, 58

Фиорентина – Интер: арбитр поединка отстранен от матчей "нерадзурри" из-за фиаско с VAR

Уже к 20-й минуте гости дважды отличились в воротах Фиорентины, но хозяева не собирались опускать руки и еще до перерыва выровняли положение.

На 58-й минуте Аталанта снова вышла вперед благодаря точному удару де Рона. "Фиалки" только под завершение поединка отыграли заслуженную ничью.

Судьба путевки в финал будет решаться в ответном матче, который состоится 24 апреля.

Кубок Италии1/2 финала, первые матчи

Фиорентина - Аталанта: Среда 27 февраля 2019

Фиорентина
Матч окончен
3 : 3
Аталанта
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Теги
Италия Фиорентина Фиорентина Аталанта Аталанта Кубок Италии Кубок Италии 2018/19 Фиорентина - Аталанта
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