Кубок Испании, 1/32 финала

Аморебиета – Спортинг Хихон – 0:1

Гол: Сальвадор, 74

Еклано – Валенсия – 1:4

Голы: Мартинес, 46 – Кангин, 7, Рачич, 9, Собрино, 34, Коррейя, 53

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Представитель третьего дивизиона Испании Аморебиета достойно сражался против команды из Сегунды Спортинга Х., но класс гостей все же сыграл решающую роль, хихонцы минимально победили. Украинский защитник Спортинга Богдан Милованов провел матч на скамейке запасных.

Валенсия на выезде поиздевалась с Еклано. Гости еще до перерыва решили судьбу поединка, забив три мяча. Во втором тайме "летучие мыши" сбавили темп, обменялись с соперником голами и спокойно забрали путевку в 1/16 финала турнира.

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