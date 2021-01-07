Кубок Іспанії: Спортінг Хіхон з українцем пройшов у наступний раунд, Валенсія розгромила суперника
Відбулись чергові поєдинки Кубка Іспанії. Читайте звіт найцікавіших зустрічей на Футбол 24.
Кубок Іспанії, 1/32 фіналу
Аморебієта – Спортінг Хіхон – 0:1
Гол: Сальвадор, 74
Єклано – Валенсія – 1:4
Голи: Мартінес, 46 – Кангін, 7, Рачіч, 9, Собріно, 34, Коррейа, 53
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Представник третього дивізіону Іспанії Аморебієта достойно бився проти команди із Сегунди Спортінга Х., але клас гостей все ж зіграв вирішальну роль, хіхонці мінімально перемогли. Український захисник Спортінга Богдан Мілованов провів матч на лаві запасних.
Валенсія на виїзді познущалась з Єклано. Гості ще до перерви вирішили долю поєдинку, забивши три м'ячі. В другому таймі "кажани" збавили темп, обмінялись зі суперником голами і спокійно забрали путівку в 1/16 фіналу турніру.
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