Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

Аморебієта – Спортінг Хіхон – 0:1

Гол: Сальвадор, 74

Єклано – Валенсія – 1:4

Голи: Мартінес, 46 – Кангін, 7, Рачіч, 9, Собріно, 34, Коррейа, 53

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Представник третього дивізіону Іспанії Аморебієта достойно бився проти команди із Сегунди Спортінга Х., але клас гостей все ж зіграв вирішальну роль, хіхонці мінімально перемогли. Український захисник Спортінга Богдан Мілованов провів матч на лаві запасних.

Валенсія на виїзді познущалась з Єклано. Гості ще до перерви вирішили долю поєдинку, забивши три м'ячі. В другому таймі "кажани" збавили темп, обмінялись зі суперником голами і спокійно забрали путівку в 1/16 фіналу турніру.

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