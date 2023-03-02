Кубок Испании, 1/2 финала (первый матч)

Осасуна – Атлетик 1:0

Гол: Эззалзули, 47

Осасуна не играла в полуфинале Кубка Испании целых 18 лет. Когда же команде Аррасате удалось пробиться на эту стадию турнира, она сразу же одержала победу. Причём победа была добыта в матче с настоящим кубковым бойцом – на счету Атлетика 24 выигрышей этого трофея. Однако Осасуна показала, что не зря опережает команду из Бильбао в турнирной таблице чемпионата.

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Единственный гол в матче был забит на 47-й минуте – своим третьим голом в этом сезоне отличился Абде Эззалзули. Наконец-то марокканец увеличил число своих "жертв", так как ранее он забивал одной только Севилье – что в Кубке, что в чемпионате.

Не менее жарким стало внефутбольное противостояние Осасуны и Атлетика. По информации Diario de Navarra, за час до матча радикальные фанатские группировки обоих клубов подрались сначала между собой, а затем и с полицией. В результате потасовки пострадали два мусорных контейнера – они были подожжены.