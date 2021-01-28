Кубок Испании, 1/8 финала

Навалькарнеро – Гранада – 0:6

Голы: Санчес, 9, Соро, 24, Феде, 32, Сольдадо, 34, Фулькье, 72, Молина, 78

Алькояно – Атлетик – 1:2

Голы: Карбонель, 39 – Вильялибре, 53, Уильямс, 78

Райо Вальекано – Барселона – 1:2 – видео голов и обзор матча

Гранада на выезде не оставила никаких шансов скромному Навалькарнеро, который умудрился в предыдущем туре пройти Эйбар. Гости отгрузили супепрнику до 6 безответных мячей и спокойно забрали путевку в четвертьфинал.

Алькояно уже доказывал, что не признает авторитетов, выбив из турнира мадридский Реал, и матч против Атлетика не стал исключением. Хозяева открыли счет в первом тайме. Гости из Бильбао пришли в себя только после перерыва и сумели двумя голами поставить на место наглого соперника. Атлетик шагает в следующий раунд.

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