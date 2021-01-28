Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Навалькарнеро – Гранада – 0:6

Голи: Санчес, 9, Соро, 24, Феде, 32, Сольдадо, 34, Фульк'є, 72, Моліна, 78

Алькояно – Атлетік – 1:2

Голи: Карбонель, 39 – Вільялібре, 53, Вільямс, 78

Райо Вальєкано – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Гранада на виїзді не залишила жодних шансів скромному Навалькарнеро, який примудрився у попередньому етапі пройти Ейбар. Гості відвантажили супепрнику аж 6 м'ячів без відповіді і спокійно забрали путівку до чвертьфіналу.

Алькояно вже доводив, що не визнає авторитетів, вибивши з турніру мадридський Реал, і матч проти Атлетіка не став виключенням. Господарі відкрили рахунок у першому таймі. Гості з Більбао прийшли до тями лише після перерви та зуміли двома голами поставити на місце нахабного суперника. Атлетік крокує у наступний раунд.

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