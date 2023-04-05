Кубок Німеччини 2022/23, чвертьфінал

Нюрнберг – Штутгарт – 0:1

Гол: Мійо, 83

РБ Лейпциг – Борусія Д – 2:0

Голи: Вернер, 22, Орбан, 90+8

Штутгарт уперше з 2013 року пробився до півфіналу Кубка Німеччини. Це досягнення підкорилося новому наставнику "швабів" Себастьяну Хьонессу в його дебютному матчі на чолі команди. Саме тренерське рішення виявилося ключовим, оскільки забив гравець, який вийшов на заміну. Французькому півзахиснику Енцо Мійо знадобилося дев'ять хвилин, щоб відзначитися – гол, який приніс Штутгарту перемогу, став для гравця дебютним за свою команду.

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В іншому чвертьфіналі наставник Борусії Д Едін Терзіч міг побити національний рекорд: до сьогоднішнього дня тренер "джмелів" виграв усі свої матчі Кубка Німеччини в статусі тренера. У разі перемоги над РБ Лейпциг Терзіч здобував би дев'яту перемогу і обходив Ханса-Дітера Тіпфауера, який у сезоні 1978/79 привів Фортуну до перемоги в цьому турнірі.

Однак впоратися з чинним володарем Кубка Борусія не змогла. Той факт, що до перерви відзначитися вдалося одному лише Тімо Вернеру, втішав дортмундських уболівальників, адже статистика ударів по воротах була красномовною: 14:1 на користь господарів. Яніс Бласвіх врятував свою команду на 90+5-й хвилині після чудового пострілу Беллінгема, і у контратаці господарі поля забили вдруге – капітан РБ Лейпциг Орбан закочував м'яч у пусті ворота.

Раніше до півфіналу Кубка Німеччини пробилися також Айнтрахт та Фрайбург.