Кубок Німеччини: Байєр та Падерборн знищили своїх суперників, виліт Санкт-Паулі у невдалому матчі Тащи
Відбулись чергові поєдинки 1/32 фіналу Кубка Німеччини. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Серед матчів команд з Бундесліги відзначимо нищівну перемогу Байєра над Айнтрахтом Нордерштедт – леверкузенці відвантажили у ворота суперника 7 м'ячів. Падерборн взяв приклад із "фармацевтів" та розбив Віденбрюк 0:5. Ще одним погром було зафіксовано у матчі Рілазінген-Арлен – Гольштайн – гості перемогли із непристойним рахунком 7:1.
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Не обійшлось у Кубку Німеччини і без українського сліду. Борис Тащи не зміг допомогти Санкт-Паулі перемогти Ельферсберг – "пірати" поступились із рахунком 4:2. Українець не може похизуватись вдалим виступом – у його пасиві лише жовта картка, а сам Тащи відіграв 75 хвилин. Портал Sofascore оцінив виступ нападника на досить посередні 6,6 балів – відзначимо, що це далеко не найгірший показник серед гравців Санкт-Паулі.
Близьким до сенсації був Хемніцер – клуб з регіональної ліги ледь не вибив учасника елітного дивізіону Хоффенхайм. Основний час команди завершили з рахунком 1:1, а у додатковий сильнішого виявити не вдалось – 2:2. Вдалось це лише в серії пенальті – Хоффенхайм виявився більш влучним.
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Кубок Німеччини 2020/21, 1/32 фіналу
Айнтахт Н – Байєр – 0:7
Голи: Л. Бендер, 4, Амірі, 10, 31, Аларіо, 12, Вірц, 21, Арангіс, 30, Шик, 77
Віденбрюк – Падерборн – 0:5
Голи: Міхель, 24, Србени, 32, 45+1, 58, Фюріх, 83
Ганза – Штутгарт – 0:1
Гол: Вамангітука, 42
Ельферсберг – Санкт-Паулі – 4:2
Голи: Шнельбахер, 16, 67, Драгон, 26, Фельгауер, 48 – Кноль, 7, Бенаттеллі, 78
Кайзерслаутерн – Регенсбург – 1:1 (серія пенальті – 3:4)
Голи: Краус, 64 – Вренезі, 4
Вилучення: Валінг, 92
Рілазінген-Арлен – Гольштайн – 1:7
Голи: Нідерман, 3 – Валь, 15, Серра, 19, Лі Че Сон, 22, 24, Бартельс, 29, Порат, 63, Реезе, 86
Хемніцер – Хоффенхайм – 2:2 (серія пенальті – 2:3)
Голи: Фрайбергер, 59, Бікель, 100 – Крамаріч, 48, 111, (пен.)
Штайнбах – Зандгаузен – 1:2
Голи: Маркет, 40 – Бяда, 23, 45
Веєн – Хайденхайм – 1:0
Гол: Тіц, 61
Магдебург – Дармштадт – 2:2
Голи: Мюллєр, 14, Бек, 26 – Мелем, 53, Кемпе, 66
Мангейм – Фрайбург – 1:2
Голи: Мартіновіч, 56 – Чанг-Хун, 19, Шмід, 79