Серед матчів команд з Бундесліги відзначимо нищівну перемогу Байєра над Айнтрахтом Нордерштедт – леверкузенці відвантажили у ворота суперника 7 м'ячів. Падерборн взяв приклад із "фармацевтів" та розбив Віденбрюк 0:5. Ще одним погром було зафіксовано у матчі Рілазінген-Арлен – Гольштайн – гості перемогли із непристойним рахунком 7:1.

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Не обійшлось у Кубку Німеччини і без українського сліду. Борис Тащи не зміг допомогти Санкт-Паулі перемогти Ельферсберг – "пірати" поступились із рахунком 4:2. Українець не може похизуватись вдалим виступом – у його пасиві лише жовта картка, а сам Тащи відіграв 75 хвилин. Портал Sofascore оцінив виступ нападника на досить посередні 6,6 балів – відзначимо, що це далеко не найгірший показник серед гравців Санкт-Паулі.

Близьким до сенсації був Хемніцер – клуб з регіональної ліги ледь не вибив учасника елітного дивізіону Хоффенхайм. Основний час команди завершили з рахунком 1:1, а у додатковий сильнішого виявити не вдалось – 2:2. Вдалось це лише в серії пенальті – Хоффенхайм виявився більш влучним.

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Кубок Німеччини 2020/21, 1/32 фіналу

Айнтахт Н – Байєр – 0:7

Голи: Л. Бендер, 4, Амірі, 10, 31, Аларіо, 12, Вірц, 21, Арангіс, 30, Шик, 77

Віденбрюк – Падерборн – 0:5

Голи: Міхель, 24, Србени, 32, 45+1, 58, Фюріх, 83

Ганза – Штутгарт – 0:1

Гол: Вамангітука, 42

Ельферсберг – Санкт-Паулі – 4:2

Голи: Шнельбахер, 16, 67, Драгон, 26, Фельгауер, 48 – Кноль, 7, Бенаттеллі, 78

Кайзерслаутерн – Регенсбург – 1:1 (серія пенальті – 3:4)

Голи: Краус, 64 – Вренезі, 4

Вилучення: Валінг, 92

Рілазінген-Арлен – Гольштайн – 1:7

Голи: Нідерман, 3 – Валь, 15, Серра, 19, Лі Че Сон, 22, 24, Бартельс, 29, Порат, 63, Реезе, 86

Хемніцер – Хоффенхайм – 2:2 (серія пенальті – 2:3)

Голи: Фрайбергер, 59, Бікель, 100 – Крамаріч, 48, 111, (пен.)

Штайнбах – Зандгаузен – 1:2

Голи: Маркет, 40 – Бяда, 23, 45

Веєн – Хайденхайм – 1:0

Гол: Тіц, 61

Магдебург – Дармштадт – 2:2

Голи: Мюллєр, 14, Бек, 26 – Мелем, 53, Кемпе, 66

Мангейм – Фрайбург – 1:2

Голи: Мартіновіч, 56 – Чанг-Хун, 19, Шмід, 79