"Финал Кубка лиги этого сезона был перенесен и теперь состоится в воскресенье 25 апреля 2021 года. Цель изменения – провести финал с максимально возможным числом болельщиков на трибунах, поэтому было принято решение перенести игру с 28 февраля 2021 года на более позднее время.

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Количество допущенных болельщиков будет зависеть от правительственных указаний, которые будут действовать на тот момент. Есть надежда, что перенос игры на более позднюю дату даст клубам и их болельщикам лучшую возможность присутствовать на матче", – говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Напомним, Манчестер Сити уже три года подряд побеждает в Кубке английской лиги.

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