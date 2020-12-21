"Фінал Кубка ліги цього сезону був перенесений і тепер відбудеться в неділю 25 квітня 2021 року. Мета зміни – провести фінал з максимально можливим числом уболівальників на трибунах, тому було ухвалено рішення перенести гру з 28 лютого 2021 року на більш пізній час.

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Кількість допущених уболівальників буде залежати від урядових вказівок, які будуть діяти на той момент. Є надія, що перенесення гри на більш пізню дату дасть клубам і їхнім вболівальникам кращу можливість бути присутнім на матчі", – йдеться у заяві прес-служби турніру.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вже три роки поспіль перемагає у Кубку англійської ліги.

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