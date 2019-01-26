Кубок Англии: Вест Хэм в зрелищном матче уступил Уимблдону, Эвертон сенсационно проиграл представителю Чемпионшипа

Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка Англии. Вулверхэмптон был в шаге от сенсационного вылета из турнира.

Кубок Англии, 1/16 финала

Уимблдон – Вест Хэм – 4:2

Голы: Аппия, 34, Вагстафф, 41, 46, Сиббик, 88 – Перес, 57, Андерсон, 71

Миллуол – Эвертон – 3:2

Голы: Грегори, 45+2, Купер, 75, Воллас, 90+4 – Ришарлисон, 43, Тосун, 72

Аккрингтон – Дерби Каунти – 0:1

Гол: Уогхорн, 78

Брайтон – Вест Бромвич – 0:0

Донкастер – Олдхэм – 2:1

Голы: Вайтеман, 68, 90 – Кларке, 84

Мидсбро – Ньюпорт – 1:1

Голы: Аяла, 51 – Долан, 90+4

Ньюкасл – Уотфорд – 0:2

Голы: Грей, 61, Саксес, 90

Портсмут – КПР – 1:1

Голы: Браун, 63 – Уэллс, 74

Суонси – Гиллингем – 3:1

Голы: МакБарни, 10, 32, Целина, 73 – Рейес, 51

Шрусбери Таун – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Догерти, 47, Фотерфолл, 71 – Хименес, 75, Догерти, 90+3

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Премьер-лиговый Вулверхэмптон был в шаге от вылета из турнира. Однако гол Догерти уже в компенсированное время принес "волкам" ничью с командой Первой лиги (3-й дивизион) Шрусбери Таун ничью. Ньюкасл Рафаэля Бенитеса вылетел из турнира.

Эвертон сенсационно проиграл 19-й команде Чемпионшипа Миллуолу. "Ириски" на протяжении матча дважды вели в счете, но не только не удержали преимущество, но и пропустили решающий гол в конце встречи.

Вест Хэм Андрея Ярмоленко не сумел спасти матч против Уимблдона. Маурисио Пеллегрини сразу после перерыва сделал все три замены. Перес и Андерсон сократили отставание в счете до минимума, но Уимблдон сумел одержать победу и путевку в следующий раунд.

Дерби Каунти, Донкастер, Уотфорд и Суонси одержали путевки в следующий раунд турнира. На соперников, которые сегодняшние матчи свели к ничьей, ждет переигровка.