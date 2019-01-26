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Кубок Англії, 1/16 фіналу: Вулверхемптон ледве врятувався проти команди 3-го дивізіону, Ньюкасл вибув з турніру

19:07 101 Читать на русском
Кубок Англії, 1/16 фіналу: Вулверхемптон ледве врятувався проти команди 3-го дивізіону, Ньюкасл вибув з турніру
ФК Уотфорд

Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Вулверхемптон був за крок від сенсаційного вильоту з турніру.

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Аккрінгтон – Дербі Каунті – 0:1

Гол: Уогхорн, 78

Брайтон – Вест Бромвіч – 0:0

Донкастер – Олдхем – 2:1

Голи: Вайтеман, 68, 90 – Кларке, 84

Мідсбро – Ньюпорт – 1:1

Голи: Аяла, 51 – Долан, 90+4

Ньюкасл – Уотфорд – 0:2

Голи: Грей, 61, Саксес, 90

Портсмут – КПР – 1:1

Голи: Браун, 63 – Веллс, 74

Суонсі – Гіллінгем – 3:1

Голи: МакБарні, 10, 32, Целіна, 73 – Реєс, 51

Шрусбері Таун – Вулверхемптон – 2:2

Голи: Догерті, 47, Фотерфолл, 71 – Хіменес, 75, Догерті, 90+3

Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Бернлі та вийшов до наступного раунду Кубка Англії

Прем'єр-ліговий Вулверхемптон був за крок до вильоту із турніру. Однак гол Догерті вже у компенсований час приніс "вовкам" нічию із командою Першої ліги (3-й дивізіон) Шрусбері Таун нічию. Ньюкасл Рафаеля Бенітеса вилетів із турніру.

Дербі Каунті, Донкастер, Уотфорд та Суонсі здобули путівки в наступний раунд турніру. На суперників, які сьогоднішні матчі звели до нічиєї, чекає перегравання.

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Англія Уотфорд Уотфорд Кубок Англії Кубок Англії 2018/19 Ньюкасл Ньюкасл Вест Хем Вест Хем Вулверхемптон Вулверхемптон Суонсі Суонсі
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