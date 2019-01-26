Кубок Англії, 1/16 фіналу: Вулверхемптон ледве врятувався проти команди 3-го дивізіону, Ньюкасл вибув з турніру

Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Вулверхемптон був за крок від сенсаційного вильоту з турніру.
Кубок Англії, 1/16 фіналу
Аккрінгтон – Дербі Каунті – 0:1
Гол: Уогхорн, 78
Брайтон – Вест Бромвіч – 0:0
Донкастер – Олдхем – 2:1
Голи: Вайтеман, 68, 90 – Кларке, 84
Мідсбро – Ньюпорт – 1:1
Голи: Аяла, 51 – Долан, 90+4
Ньюкасл – Уотфорд – 0:2
Голи: Грей, 61, Саксес, 90
Портсмут – КПР – 1:1
Голи: Браун, 63 – Веллс, 74
Суонсі – Гіллінгем – 3:1
Голи: МакБарні, 10, 32, Целіна, 73 – Реєс, 51
Шрусбері Таун – Вулверхемптон – 2:2
Голи: Догерті, 47, Фотерфолл, 71 – Хіменес, 75, Догерті, 90+3
Манчестер Сіті без Зінченка розбомбив Бернлі та вийшов до наступного раунду Кубка Англії
Прем'єр-ліговий Вулверхемптон був за крок до вильоту із турніру. Однак гол Догерті вже у компенсований час приніс "вовкам" нічию із командою Першої ліги (3-й дивізіон) Шрусбері Таун нічию. Ньюкасл Рафаеля Бенітеса вилетів із турніру.
Дербі Каунті, Донкастер, Уотфорд та Суонсі здобули путівки в наступний раунд турніру. На суперників, які сьогоднішні матчі звели до нічиєї, чекає перегравання.