В субботу, 3 февраля, завершилась сталия 1/4 финала Кубка африканских наций-2023. Счет и обзор матча Кабо-Верде – ЮАР, а также кто сыграет в полуфиналах, читайте на "Футбол 24".

Кубок Африки, 1/4 финала

Кабо-Верде – ЮАР – 0:0 (по пен. 1:2)

Последнего полуфиналиста определяли сборные Кабо-Верде и Южной Африки. В 1/8 финала Кабо-Верде выбила Мавританию, а ЮАР неожиданно обыграла Марокко – одного из главных фаворитов турнира.

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Основное время завершилось со счетом 0:0. Правда, Тавареш уже в добавленное время мог принести Кабо-Верде победу, но попал в перекладину. Героем эпизода стал и кипер ЮАР, который перевел мяч в каркас ворот после пушечного удара. На старте экстра-тайме уже вратарь Кабо-Верде дважды спасал свою команду, совершив два чудо-сейва в течение нескольких секунд.

В течение дополнительных 30-ти минут забитых мячей тоже не было. Как следствие, победителя решила серия пенальти. Ее героем стал кипер ЮАР Ронвен Уильямс, который потянул четыре (!) удара соперников. "Бафана-Бафана" допустила лишь два промаха.

Южная Африка впервые с 2000 года сыграет в полуфинале КАН.

Соответственно, в 1/2 финала Кубка африканских наций-2023 сыграют:

Нигерия – ЮАР.

Кот-д'Ивуар – ДР Конго.

Полуфинальные матчи КАН состоятся 7 февраля. Финал Кубка африканских наций запланирован на воскресенье, 11 февраля. Матч за третье место будет сыгран 10 числа.