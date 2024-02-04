Кубок Африки: стали известны полуфинальные пары – кипер ЮАР выиграл серию пенальти, отразив 4 удара
В субботу, 3 февраля, завершилась сталия 1/4 финала Кубка африканских наций-2023. Счет и обзор матча Кабо-Верде – ЮАР, а также кто сыграет в полуфиналах, читайте на "Футбол 24".
Кубок Африки, 1/4 финала
Кабо-Верде – ЮАР – 0:0 (по пен. 1:2)
Последнего полуфиналиста определяли сборные Кабо-Верде и Южной Африки. В 1/8 финала Кабо-Верде выбила Мавританию, а ЮАР неожиданно обыграла Марокко – одного из главных фаворитов турнира.
Кубок Африки: определился третий полуфиналист – Кот-д'Ивуар в меньшинстве вырвал победу у Мали на 120+4
Основное время завершилось со счетом 0:0. Правда, Тавареш уже в добавленное время мог принести Кабо-Верде победу, но попал в перекладину. Героем эпизода стал и кипер ЮАР, который перевел мяч в каркас ворот после пушечного удара. На старте экстра-тайме уже вратарь Кабо-Верде дважды спасал свою команду, совершив два чудо-сейва в течение нескольких секунд.
В течение дополнительных 30-ти минут забитых мячей тоже не было. Как следствие, победителя решила серия пенальти. Ее героем стал кипер ЮАР Ронвен Уильямс, который потянул четыре (!) удара соперников. "Бафана-Бафана" допустила лишь два промаха.
Южная Африка впервые с 2000 года сыграет в полуфинале КАН.
Соответственно, в 1/2 финала Кубка африканских наций-2023 сыграют:
Нигерия – ЮАР.
Кот-д'Ивуар – ДР Конго.
Полуфинальные матчи КАН состоятся 7 февраля. Финал Кубка африканских наций запланирован на воскресенье, 11 февраля. Матч за третье место будет сыгран 10 числа.