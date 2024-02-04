У суботу, 3 лютого, завершилася сталія 1/4 фіналу Кубка африканських націй-2023. Рахунок і огляд матчу Кабо-Верде – ПАР, а також хто зіграє у півфіналах, читайте на "Футбол 24".

Кубок Африки, 1/4 фіналу

Кабо-Верде – ПАР – 0:0 (по пен. 1:2)

Останнього півфіналіста визначали збірні Кабо-Верде і Південної Африки. У 1/8 фіналу Кабо-Верде вибила Мавританію, а ПАР несподівано обіграла Марокко – одного з головних фаворитів турніру.

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Основний час завершився з рахунком 0:0. Щоправда, Тавареш вже у доданий час міг принести Кабо-Верде перемогу, але влучив у поперечину. Героєм епізоду став і кіпер ПАР, який перевів м'яч у каркас воріт після гарматного удару. На старті екстра-таймі вже воротар Кабо-Верде двічі рятував свою команду, здійснивши два диво-сейви впродовж кількох секунд.

Упродовж додаткових 30-ти хвилин забитих м'ячів теж не було. Як наслідок, переможця вирішила серія пенальті. Її героєм став кіпер ПАР Ронвен Вільямс, який потягнув чотири (!) удари суперників. "Бафана-Бафана" припустилася двох промахів.

Південна Африка вперше з 2000 року зіграє у півфіналі КАН.

Відповідно, у 1/2 фіналу Кубка африканських націй-2023 зіграють:

Нігерія – ПАР.

Кот-д'Івуар – ДР Конго.

Півфінальні матчі КАН відбудуться 7 лютого. Фінал Кубка африканських націй запланований на неділю, 11 лютого. Матч за третє місце буде зіграний 10 числа.