Нападающий Барселоны Абде Эззалзули определился, цвета какой страны он будет защищать на взрослом уровне.

Игрок "блаугранас" решил выступать за историческую родину – Марокко, сообщает Le360. 20-летний форвард уже даже добавил соответствующую подпись на личной странице в Instagram.

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В текущем сезоне Эззалзули начал стабильно выступать в основе Барселоны и привлек внимание испанцев. Королевская футбольная федерация убеждала нападающего отказаться от вызова Марокко, но юноша сохранил патриотическую позицию. Абде в составе "атласских львов" должен поехать на январский Кубок африканских наций и закрепить свою верность родине. Если он выйдет на поле в официальном матче, то лишится возможности выступать за любую другую сборную.

Эззалзули стал одним из открытий после прихода Хави в Барселону. 20-летний талант уже провел 8 матчей за первую команду и даже отличился забитым мячом.

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