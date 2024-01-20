КАН, 2-й тур

Алжир – Буркина-Фасо – 2:2

Голы: Бунеджа, 51, 90+5 – Конате, 45+3, Траоре 70

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Алжир в первом туре не смог одолеть Анголу (1:1), а Буркина-Фасо обыграла Мавританию (1:0). "Лисы" в первом тайме пытались контролировать игру, впрочем, создать опасность у ворот соперника было трудно. Лишь раз команда Бельмади смогла попасть в створ. Буркина-Фасо неплохо действовала в обороне, но дойти до штрафной площадки Алжира не удавалось. В конце первого тайма Конате классно открылся на передачу из глубины, и в стиле ван Перси забил.

Алжир на 50 минуте получил право пробить штрафной. Белаили выполнил удар неудачно, но мяч все же дошел до штрафной площадки, где после серии рикошетов Бунеджа не растерялся, и оформил свой второй гол на турнире. Равновесие сохранялось недолго. На 70 минуте Буркина-Фасо получила право на пенальти. Траоре с отметки не промахнулся. "Лисы" пытались избежать поражения и не сдавались до самого конца. В компенсированное время Бунеджа спас Алжир от позора, забив после подачи углового. В итоге игра закончилась со счетом 2:2.

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