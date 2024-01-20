КАН, 2-й тур

Алжир – Буркіна-Фасо – 2:2

Голи: Бунеджа, 51, 90+5 – Конате, 45+3, Траоре 70

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Алжир в першому турі не зміг здолати Анголу (1:1), а Буркіна-Фасо обіграла Мавританію (1:0). "Лиси" в першому таймі намагалися контролювати гру, утім, створити небезпеку біля воріт суперника було важко. Лише раз команда Бельмаді спромоглася влучити в площину. Буркіна-Фасо непогано діяла в обороні, але дійти до штрафного майданчика Алжиру не вдавалося. Наприкінці першого тайму Конате класно відкрився на передачу з глибини, й в стилі ван Персі забив.

Алжир на 50 хвилині отримав право пробити штрафний. Белаїлі виконав удар невдало, але м'яч все ж дійшов до штрафного майданчика, де після серії рикошетів Бунеджа не розгубився, й оформив свій другий гол на турнірі. Рівновага зберігалася недовго. На 70 хвилині Буркіна-Фасо отримала право на пенальті. Траоре з позначки не промахнувся. "Лиси" намагалися уникнути поразки й не здавалися до самого кінця. В компенсований час Бунеджа врятував Алжир від ганьби, забивши після подачі кутового. У підсумку гра закінчилася з рахунком 2:2.

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