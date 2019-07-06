Куадрадо может покинуть Ювентус – трансфер Канселу в Манчестер Сити под угрозой

Полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо может продолжить карьеру в Китае.

31-летний Кудрадо близок к переезду в Шанхай Шэньхуа, передают La Stampa и Tuttosport. Сумма трансфера может составить 15 млн евро.

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Напомним, Куадрадо выступал за Ювентус с 2015 года после трансфера из Челси за 20 млн евро. Он успел провести за туринский клуб 137 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 31 голевую передачу.

Этот трансфер может означать и то, что защитник Жоау Канселу, которого связывали с возможным переходом в Манчестер Сити, все же останется в Ювентусе. По слухам, в случае ухода Канселу, главный тренер "бьянконери" Маурицио Сарри собирался переквалифицировать Куадрадо в правого защитника.

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