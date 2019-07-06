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Куадрадо може покинути Ювентус – трансфер Канселу до Манчестер Сіті під загрозою

14:38 188 Читать на русском
Куадрадо може покинути Ювентус – трансфер Канселу до Манчестер Сіті під загрозою
Хуан Куадрадо / Reuters

Півзахисник Ювентуса Хуан Куадрадо може продовжити кар'єру в Китаї.

31-річний Кудрадо близький до переїзду в Шанхай Шеньхуа, передають La Stampa і Tuttosport. Сума трансферу може скласти 15 млн євро.

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Нагадаємо, Куадрадо виступав за Ювентус з 2015 року після трансферу з Челсі за 20 млн євро. Він встиг провести за туринський клуб 137 матчів, в яких забив 14 голів і віддав 31 гольову передачу.

Цей трансфер може означати і те, що захисник Жоау Канселу, якого пов'язували з можливим переходом до Манчестер Сіті, все ж залишиться в Ювентусі. За чутками, в разі відходу Канселу, головний тренер "б'янконері" Мауріціо Саррі збирався перекваліфікувати Куадрадо в правого захисника.

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