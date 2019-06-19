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"Наступила новая эра", – Дуглас Коста признался, где продолжит карьеру

20:54 202 Читати українською
"Наступила новая эра", – Дуглас Коста признался, где продолжит карьеру
Дуглас Коста / Фото 90Min

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста оценил свои будущие перспективы в туринском клубе.

"Я не знаю Сарри лично, но следил за его работой в Неаполе. У него был фантастический сезон, и я думаю, что мы сделаем замечательные вещи вместе.

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У меня осталось три года по контракту, и я уверен, что останусь в Турине. Наступила новая эра, поскольку у нас новый тренер. С каждым годом Серия А становится все сложнее. С Антонио Конте в Интере и Карло Анчелотти в Наполи следующий сезон будет очень сложным, но мы сделаем все возможное, чтобы быть лучше конкурентов, особенно в Лиге чемпионов, что является нашей целью", – цитирует Косту Football Italia.

Напомним, 28-летний бразилец защищает цвета Юве с 2017 года. В прошлом сезоне Серии А экс-игрок Шахтера провел 17 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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Теги
Италия Диего Коста Диего Коста Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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