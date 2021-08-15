Эммануэль Пети, который в свое время выступал за "канониров", раскритиковал свою бывшую команду за неудачный старт в чемпионате Англии 2021/22.

Арсенал начал новый сезон АПЛ с поражения от Брентфорда. Новичок элитного дивизиона шокировал команду Артеты, обыграв "канониров" со счетом 2:0. Француз Эммануэль Пети, который выступал за лондонцев с 1997-го по 2000-й, считает, что клуб движется не туда.

Сенсационный старт АПЛ в видеообзоре матча Брентфорд – Арсенал – 2:0

"Постепенно я теряю интерес к Арсеналу. Разочарование за разочарованием. Команда уже не вызывает у меня тех эмоций. Не понимаю, куда движется клуб все эти годы, не вижу никакой клубной политики. Во времена Венгера в Арсенале ценили спортивный дух, игру команды.

Здесь вопрос не в деньгах, а в подходе. Недостатки проявились давно, особенно в защите, но работа клуба – это фиаско. Кто сегодня захочет перейти сюда? Арсенал может предложить только деньги, потому что не выступает в Лиге чемпионов. Да и деньги эти не такие большие, как у более статусных клубов", – цитирует чемпиона мира-1998 RMC Sport.

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