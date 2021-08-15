Еммануель Петі, який свого часу виступав за "канонірів", розкритикував свою колишню команду за невдалий старт в чемпіонаті Англії 2021/22.

Арсенал розпочав новий сезон АПЛ з поразки від Брентфорда. Новачок елітного дивізіону шокував команду Артети, обігравши "канонірів" з рахунком 2:0. Француз Еммануель Петі, який виступав за лондонців з 1997-го по 2000-й, вважає, що клуб рухається не туди.

Сенсаційний старт АПЛ у відеоогляді матчу Брентфорд – Арсенал – 2:0

"Поступово я втрачаю інтерес до Арсенала. Розчарування за розчаруванням. Команда вже не викликає в мене тих емоцій. Не розумію, куди рухається клуб всі ці роки, не бачу ніякої клубної політики. За часів Венгера в Арсеналі цінували спортивний дух, гру команди.

Тут питання не в грошах, а в підході. Недоліки проявилися давно, особливо в захисті, але робота клубу – це фіаско. Хто сьогодні захоче перейти сюди? Арсенал може запропонувати тільки гроші, тому що не виступає в Лізі чемпіонів. Та й гроші ці не такі великі, як у статусніших клубів", – цитує чемпіона світу-1998 RMC Sport.

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