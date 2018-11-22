Касильяс резко высказался в адрес Моуринью, вспомнив его работу в Реале

Экс-голкипер Реала, а ныне вратарь Порту Икер Касильяс рассказал о своих отношениях с португальским тренером Жозе Моуринью во времена совместной работы в мадридском клубе.

"Моуринью пришел в Реал, чтобы конкурировать с Барселоной. Под его руководством было большое напряжение. Возникла ситуация, которая мне не нравилась. Он дошел до предела.

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Третий сезон с ним прошел плохо, хотя мы и победили в чемпионате Испании. Отношения между многими людьми были испорчены.

Это было плохо и для него, и для меня, и для клуба. Думаю, если бы это произошло снова, я бы выдвинул претензии Моуринью. Однако в тот момент я решил не поднимать шума, считая, что это не соответствует ценностям Реала.

Никто не хотел обсуждать Моуринью по сей день, и я считаю, что не стоит лишний раз упоминать об этом периоде", – цитирует Касильяса издание Marca.

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