В Чемпионшипе лидирует Фулхэм, только летом вылетевший из АПЛ. А вторым идет Борнмут, годом ранее понизившийся в классе. Но оба клуба в последний месяц просели, выдав 5-матчевую и 6-матчевую безвыигрышные серии соответственно. Их поджимает Блэкберн, который наоборот выиграл 5 последних поединков.

Вторая Бундеслига по составу участников в этом сезоне может сравниться с первой. Однако Шальке, Гамбург, Вердер и Нюрнберг лишь в группе преследователей, а на вершине таблицы Санкт-Паули и Дармштадт. Эрик Шуранов, решивший выступать за Германию, является лучшим бомбардиром Нюрнберга (5 голов + 2 ассиста).

Серию B возглавляет Пиза, а Пиппо Индзаги с Брешией дышит лидеру в спину. Бомбардирский зачет чемпионата возглавляет Лападула, тянущий Беневенто в борьбе с Монцой Берлускони, Лечче и Кремонезе. Кротоне, вылетев из Серии А, теперь стоит на вылет из Серии В.

В Сегунде с отрывом лидирует Альмерия, также в Примеру рвется Эйбар, а Тенериффе, Понферрадина и Вальядолид разместились в зоне переходных матчей. Два гола Романа Зозули не спасают Фуэнлабраду от зоны вылета, Богдан Милованов и Василий Кравец с хихонским Спортингом в середине таблицы, а Луго Ореста Лебеденко борется за выживание.

Топ-5 во втором французском дивизионе сформировали Аяччо, Тулуза, Осер, ФК Париж и Сошо.

Символические сборные топ-чемпионатов на экваторе сезона – без Месси и Роналду, но с конкурентом Зинченко