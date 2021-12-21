У Чемпіоншипі лідирує Фулхем, який тільки влітку вилетів з АПЛ. А другим йде Борнмут, який роком раніше понизився в класі. Але обидва клуби в останній місяць просіли, видавши 5-матчеву та 6-матчеву безвиграшні серії відповідно. Їх підтискає Блекберн, який навпаки виграв 5 останніх поєдинків.

Друга Бундесліга за складом учасників у цьому сезоні може зрівнятися з першою. Однак Шальке, Гамбург, Вердер і Нюрнберг лише у групі переслідувачів, а на вершині таблиці Санкт-Паулі та Дармштадт. Ерік Шуранов, який вирішив виступати за Німеччину, є найкращим бомбардиром Нюрнберга (5 голів + 2 асисти).

Серію B очолює Піза, а Піппо Індзагі з Брешією дихає лідеру в спину. Бомбардирський залік чемпіонату очолює Лападула, який тягне Беневенто в боротьбі з Монцою Берлусконі, Лечче та Кремонезе. Кротоне, вилетівши з Серії А, тепер стоїть на виліт з Серії В.

У Сегунді з відривом лідирує Альмерія, також у Прімеру рветься Ейбар, а Тенеріффе, Понферрадіна та Вальядолід розмістилися в зоні перехідних матчів. Два голи Романа Зозулі не рятують Фуенлабраду від зони вильоту, Богдан Мілованов і Василь Кравець з хіхонським Спортінгом в середині таблиці, а Луго Ореста Лебеденка бореться за виживання.

Топ-5 у другому французькому дивізіоні сформували Аяччо, Тулуза, Осер, ФК Париж і Сошо.

Символічні збірні топ-чемпіонатів на екваторі сезону – без Мессі та Роналду, але з конкурентом Зінченка