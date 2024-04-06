На всех восьми поединках, которые растянутся на четыре дня (с 6 по 9 апреля) будет работать система VAR, сообщает официальный сайт УАФ.

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6 апреля

15:30 – Верес – Оболонь – главный арбитр – Шандор О. А. (Львов), арбитр VAR – Коваленко А. А. (Полтава).

7 апреля

13:00 – Черноморец – Александрия – главный арбитр – Шурман Д. Л. (Киевская обл.), арбитр VAR – Соловьян А. М. (Киевская обл.).

15:30 – Колос – Металлист 1925 – главный арбитр – Дьордь Н. В. (Ужгород), арбитр VAR – Новохатний В. В. (Черкассы).

18:00 – Шахтер – Рух – главный арбитр – Романов В. М. (Днепр), арбитр VAR – Козыряцкий М. С. (Запорожье).

8 апреля

13:00 – Минай – Полесье – главный арбитр – Пасхал И. Ю. (Херсон), арбитр VAR – Бондаренко Д. Е. (Одесса).

15:30 – Динамо – ЛНЗ – главный арбитр – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), арбитр VAR – Блавацкий Р. А. (Львов).

18:00 – Кривбасс – Ворскла – главный арбитр – Деревинский А. А. (Хмельницкий), арбитр VAR – Балакин М. А. (Киевская обл.).

9 апреля

13:00 – СК Днепр-1 – Заря – главный арбитр – Панчишин Д. И. (Харьков), арбитр VAR – Кубряк Д. В. (Одесса).

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