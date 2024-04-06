На всіх восьми поєдинках, які розтягнуться на чотри дні (з 6 по 9 квітня) працюватиме система VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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6 квітня

15:30 – Верес – Оболонь – головний арбітр – Шандор О. А. (Львів), арбітр VAR – Коваленко А. А. (Полтава).

7 квітня

13:00 – Чорноморець – Олександрія – головний арбітр – Шурман Д. Л. (Київська обл.), арбітр VAR – Солов'ян О. М. (Київська обл.).

15:30 – Колос – Металіст 1925 – головний арбітр – Дьордь Н. В. (Ужгород), арбітр VAR – Новохатній В. В. (Черкаси).

18:00 – Шахтар – Рух – головний арбітр – Романов В. М. (Дніпро), арбітр VAR – Козиряцький М. С. (Запоріжжя).

8 квітня

13:00 – Минай – Полісся – головний арбітр – Пасхал І. Ю. (Херсон), арбітр VAR – Бондаренко Д. Є. (Одеса).

15:30 – Динамо – ЛНЗ – головний арбітр – Іванов Ю. В. (Донецька обл.), арбітр VAR – Блавацький Р. А. (Львів).

18:00 – Кривбас – Ворскла – головний арбітр – Деревінський О. О. (Хмельницький), арбітр VAR – Балакін М. О. (Київська обл.).

9 квітня

13:00 – СК Дніпро-1 – Зоря – головний арбітр – Панчишин Д. І. (Харків), арбітр VAR – Кубряк Д. В. (Одеса).

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