Головний тренер СК Дніпро-1 на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від поєдинку проти АЕКа з Ларнаки. Ця гра стане першою єврокубковою в історії клубу.

– Це буде дебют й для мене, й для команди. Готуємося в плановому режимі. Усі хлопці горять бажанням, хочуть грати. Вже треба їх трохи стримувати, щоб не перегоріли. З нетерпінням очікуємо на завтрашню зустріч.

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– СК-Дніпро-1 зазнав великих кадрових змін. Чи задоволені ви зараз кадровим станом команди та чи планується підсилення?

– Не бачу сенсу зараз казати – задоволений, чи ні. Ті 11, 13 чи 15 гравців, хто є у команді та хоче грати, ті завтра вийдуть на поле та будуть битися за свій клуб, за своє місто, за свою країну, за команду.

– Те, що команда в будь-якому випадку гратиме у групі євротурніру, допомагає чи заважає налаштувати гравців на завтрашню гру?

– У нас одна мета: потрапити у групу Ліги Європи. І я не бачу ніякої іншої групи.

– Сьогодні надійшла інформація щодо можливого переходу Артема Довбика до клубу Серії А. Чи гратиме він завтра?

– Звичайно, хлопці, які здорові, братимуть участь в завтрашньому матчі. Артем, звичайно, серед них, – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Поєдинок СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака стартує 18 серпня о 21:00. Поєдинок відбудеться у словацькому Кошице. Матч-відповідь запланований на 25 серпня. Переможець гратиме в груповому турнірі Ліги Європи. Той, хто програє, опуститься в Лігу конференцій.

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