Дебютную игру днепрян на международной арене смогут увидеть все желающие.

Уже в ближайший четверг, 18 августа, СК Днепр-1 начинает свой старт в еврокубках матчем против кипрского АЕКа в плей-офф квалификации турнира.

СК Днепр-1 – АЕК Ларнака: матч Лиги Европы рассудит не везучий для украинцев арбитр

Исторический поединок команды Александра Кучера можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "2+2". Игра стартует в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, встреча пройдет в словацком городе Кошице. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа, в Ларнаке. Победитель пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Проигравшая команда отправится в группу Лиги конференций.

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