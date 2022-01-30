Кто быстрее: Шахтер представил эффектное видео эстафетной тренировки на сборах в Турции
Тренерский штаб "горняков" пытается максимально разнообразить работу команды.
Шахтер продолжает подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке. В субботу, 30 января, команда провела тренировку, которая несколько отличалась от других, сообщает пресс-служба дончан.
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Футболисты разделились на две группы. Привычные разминки и квадраты разбавили эстафеты. После этого "горняки" отрабатывали тактику на половине поля, в том числе разные вариации начала атак.
Напомним, свой очередной спаринг Шахтер проведет в понедельник, 31 января, с сербской Црвеной Звездой.
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